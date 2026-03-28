Ajuns la 37 de ani, contractul lui Yann Sommer, portarul elvețian din poarta lui Inter, va expira la finalul acestui sezon și este greu de crezut că va semna o nouă înțelegere.

Cristi Chivu îl vrea la Inter pe Guglielmo Vicario

Din acest motiv, jurnaliștii italieni sunt convinși că nerazzurrii vor încerca să transfere un portar în vară.

Principalele două nume care au apărut în discuție au fost brazilianul de la Liverpool, Alisson Becker, și campionul mondial argentinian Emiliano ”Dibu” Martinez. L’Interista susține însă că cei doi portari nu fac parte din planurile lui Cristi Chivu.

Inter ar dori în schimb să transfere un goalkeeper italian, care să cunoască în profunzime Serie A.

Din acest motiv, pe lista lui Inter ar fi apărut numele lui Guglielmo Vicario, coechipierul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Scouterii lui Inter îl urmăresc de multă vreme pe Vicario, care, în urma unui nou sezon dezamăgitor la Spurs, și-ar dori să revină în fotbalul italian.

În vârstă de 29 de ani, Vicario este cotat la 23 de milioane de euro, însă, italienii sunt convinși că Tottenham l-ar putea ceda la Inter pentru doar 20 de milioane de euro.

În Italia, Vicario a mai evoluat pentru formații precum Venezia, Udinese, Cagliari, Perugia și Empoli.