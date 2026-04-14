Potrivit jurnaliștilor de la Corriere della Sera, citați de FCInter1908, gruparea milaneză dorește să îi ofere o nouă înțelegere tehnicianului în vârstă de 45 de ani, pentru a-i asigura viitorul pe termen lung la club. Deși actualul angajament este valabil până în anul 2027, conducerea intenționează să îl recompenseze în mod direct pentru munca depusă în stagiunea de debut.

Șanse pentru primul event intern din 2010

Echipa pregătită de Cristi Chivu domină campionatul și are un avans liniștitor de nouă puncte față de ocupanta locului secund, Napoli. Cu doar șase etape rămase de disputat, milanezii se află în pole-position pentru a cuceri titlul de campioană a Italiei.

Pe lângă parcursul sigur din Serie A, formația se află foarte aproape de a atinge și finala Cupei Italiei. După o remiză albă înregistrată în prima manșă pe terenul celor de la Como, echipa lui Chivu va disputa returul decisiv împotriva formației pregătite de Cesc Fabregas pe stadionul San Siro.

Singurul pas greșit din acest an competițional a fost ieșirea prematură din Liga Campionilor, survenită în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt. Chiar și în aceste condiții, parcursul intern fără greșeală l-a adus pe antrenorul român în situația de a putea câștiga primele sale trofee majore, având oportunitatea de a aduce primul event intern pe Giuseppe Meazza după o pauză de 16 ani.