Cristi Chivu, alături de jucătorii lui Inter / Foto IMAGO

Luis Henrique (24 de ani), mijlocaș dreapta la Inter Milano, a suferit o entorsă la mușchiul adductor al coapsei drepte.

Reacția oficială a Interului

Accidentarea a fost confirmată oficial de către „nerazzurri”. Momentan nu a fost stabilită perioada de absență, urmând ca starea sa de sănătate să fie supusă unei reevaluări.

În mod normal, o astfel accidentare implică o pauză între 10 și 15 zile.

„Luis Henrique a fost supus unor teste clinice și instrumentale în această dimineață la Institutul Humanitas din Rozzano.

Testele au relevat o entorsă la mușchiul adductor al coapsei drepte. Starea sa va fi reevaluată în zilele următoare”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inter Milano pe site-ul oficial.

Luis Henrique, un fotbalist important pentru Chivu

Cristi Chivu a apelat la serviciile lui Henrique, în sezonul curent, în 39 de meciuri oficiale, în care a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

23.000.000 de euro este cota de piață a lui Luis Henrique, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.