Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, este în fața unui sezon istoric. În primul an pe banca ”nerazzurrilor”, românul poate câștiga eventul, performanță pe care clubul nu a mai reușit-o din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho.
Cristi Chivu se întoarce pe ”Stadio Olimpico”
În finala Coppa Italia, care va fi transmisă LIVE pe VOYO, Chivu se va duela cu Lazio, echipa pregătită de Maurizio Sarri, care a trecut dramatic de Atalanta la loviturile de departajare. Meciul se va disputa, practic, pe stadionul pe care ”biancocelestii” dispută jocurile de ”acasă”.
Stadionul din Roma are o încărcătură aparte și pentru Cristi Chivu, care a câștigat de trei ori Coppa Italia, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an finala competiției.
De asemenea, finala cu Lazio are și o altă miză: Inter poate deveni a doua cea mai titrată echipă din istoria competiției dacă se va impune în finala cu Lazio.
În prezent, ”nerazzurri”, au nouă trofee și sunt la egalitate cu AS Roma. Cele mai multe sunt în vitrina celor de la Juventus, 15.
- Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt tehnicienii care au realizat „dubla” în Italia până acum, scrie Gazzetta dello Sport, iar Cristi Chivu li se poate alătura.
Cum poate câștiga Inter Milano titlul de campioană în acest weekend
O victorie a echipei Napoli pe teren propriu împotriva formaţiei Cremonese, care se luptă pentru evitarea retrogradării, vineri, nu ar face decât să amâne inevitabilul, iar forma recentă a campioanei en titre nu inspiră prea multă încredere, relatează Reuters.
Echipa lui Antonio Conte, Napoli, a pierdut acasă în faţa lui Lazio week-end-ul trecut şi a remizat la Parma în etapa precedentă, ceea ce i-a permis lui AC Milan să revină pe locul al doilea, cele două echipe fiind la egalitate, cu câte 66 de puncte.
Dacă Napoli va da greş, iar Inter îşi va face treaba la Torino, liderii vor trebui să aştepte meciul de duminică seara dintre Milan şi Juventus pentru a afla dacă titlul le este confirmat.