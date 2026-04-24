Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, este în fața unui sezon istoric. În primul an pe banca ”nerazzurrilor”, românul poate câștiga eventul, performanță pe care clubul nu a mai reușit-o din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho.

Cristi Chivu se întoarce pe ”Stadio Olimpico”

În finala Coppa Italia, care va fi transmisă LIVE pe VOYO, Chivu se va duela cu Lazio, echipa pregătită de Maurizio Sarri, care a trecut dramatic de Atalanta la loviturile de departajare. Meciul se va disputa, practic, pe stadionul pe care ”biancocelestii” dispută jocurile de ”acasă”.

Stadionul din Roma are o încărcătură aparte și pentru Cristi Chivu, care a câștigat de trei ori Coppa Italia, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an finala competiției.