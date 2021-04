Lovitura de proportii pentru o forta din Italia! Sarri, aproape de o intelegere cu o echipa de top! Ce transferuri sunt anuntate

Campionatul din Serie A a crescut mult in valoare in ultimii ani, iar din sezonul urmator am putea avea o noua super putere.

Dupa ce in ultimii ani, Juventus nu a avut un adversar constant care sa-i puna probleme in lupta pentru titlu, in acest sezon de Serie A, Inter e foarte aproape de a castiga aceasta editie si de a intrerupe seria de 9 campionate consecutive castigate de echipa lui Ronaldo.

Din sezonul urmator am putea avea o noua forta care sa se implice cu intentii serioase in lupta pentru castigarea campionatului, mai exact AS Roma, anunta presa din Italia, care e aproape sa bata palma cu Maurizio Sarri, fost manager la Napoli, Chelsea si Juventus.

Italianul este liber de contract dupa ce a fost indepartat de la Juve la finalul sezonului precedent, chiar daca reusise sa castige titlul, dar oamenii din conducerea "bianconerilor" nu au fost multumiti de iesirea prematura din Champions League.

"Maurizio Sarri va fi viitorul antrenor al Romei. El il inlocuieste pe Paulo Fonseca, iar primele transferuri vehiculate sunt Koopmeiners, Musso si Vlahovic" anunta si jurnalistul Matteo Sipaggiari.