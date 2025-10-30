Fostul jucător al FCSB-ului, Jugurtha Hamroun, a rememorat în exclusivitate pentru Sport.ro momentele petrecute în cariera sa și a povestit despre fotbalistul care l-a impresionat cel mai mult: legendarul Xavi Hernandez.

Jugurtha Hamroun: „Incredibil! Ne rupea! Vedea totul ca un robot”

Algerianul, retras din activitate după 16 ani în fotbalul profesionist, a vorbit cu admirație despre fostul său coleg de la Al-Sadd, echipă din Qatar, unde cei doi au împărțit vestiarul în perioada 2016–2018.

„Xavi... în primul rând, ca om, e incredibil. Foarte simplu, nu e arogant deloc. Poate merge oriunde, face poze cu toată lumea, semnează autografe, nu refuză pe nimeni. Are un suflet mare, e foarte modest”, a declarat Hamroun în exclusivitate pentru Sport.ro.

Hamroun a recunoscut că profesionalismul spaniolului l-a marcat profund, fiind impresionat de disciplina și inteligența lui Xavi.

„Cel mai profesionist jucător pe care l-am văzut. Când eram acolo, avea 36 sau 37 de ani și era primul la antrenamentele fizice. Ne rupea pe toți! Ne împingea să dăm mai mult, era exemplu pentru toată echipa.

Nu era cel mai rapid sau cel mai puternic, dar să îi iei mingea? Niciodată! Era prea ‘smart’. Glumeam și ziceam că el nu vede fotbalul ca noi, ci ca un laptop, ca un robot. Totul dinainte!”, a povestit fostul jucător al FCSB.

