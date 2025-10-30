Internaționalul de tineret Alexandru Musi a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi de la Dinamo trebuie să fie concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte din partida de pe teren propriu cu CFR Cluj.

Dinamo - CFR se joacă vineri, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, în etapa a 15-a din Superligă.

”Eu îmi doresc să marchez la fiecare meci. Sau să îmi ajut echipa cu o pasă de gol”



"Urmează meciul cu CFR Cluj, trebuie să fim concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte. Eu îmi doresc să marchez la fiecare meci. Sau să îmi ajut echipa cu o pasă de gol, important este ca Dinamo să câştige.

Toţi o cunoaştem pe CFR Cluj. Chiar dacă are un sezon mai prost, CFR Cluj o să îşi revină pentru că are un lot valoros. Cu siguranţă mâine vor veni pentru a obţine toate cele trei puncte", a menţionat el, conform Agerpres.

”A fost de vis până acum, nu mă aşteptam să fiu primit aşa de bine la Dinamo”



"Cred că nouă ne-a lipsit un pic de noroc pentru a ne lupta şi noi la primele două locuri. Câteodată ajungem foarte uşor în careul advers dar nu reuşim să o băgăm în poartă.

Poate dacă ne vom îmbunătăţi la finalizare şi vom reuşi să marcăm mai mult atunci eu spun că ne vom bate acolo sus. Toată lumea aşteaptă ca Dinamo să fie sus, e un club mare, de tradiţie", a adăugat Musi.

El s-a arătat bucuros că a fost adoptat repede de fanii dinamovişti, mai ales că venea de la rivala FCSB:

"Pentru mine a fost de vis până acum, nu mă aşteptam să fiu primit aşa de bine la Dinamo.

Mă bucur că mi-a mers bine până acum şi că fanii m-au adoptat, ca să zic aşa".

