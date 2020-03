Lorenzo Insigne, gest superb in plina pandemie de coronavirus! Fotbalistul s-a implicat in lupta cu Covid-19

Starul lui Napoli, Lorenzo Insigne, a donat 100 000 de euro pentru spitalele din Italia, dupa ce acestea au ramas fara fonduri din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus.

Guvernatorul regiunii de sud a Italiei, Vicenzo de Luca, i-a multumit public capitanului de la Napoli pentru donatie.

"As dori sa ii multumesc lui Lorenzo Insigne pentru ca este una dintre cele mai active persoane din oras in ceea ce priveste ajutorul oferit spitalelor. El ne-a oferit 100 000 de euro pentru a lupta in continuare impotriva acestui virus", a spus De Luca.

