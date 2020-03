BREAKING NEWS | Comunicatul emis de Valencia dupa ce 5 cazuri de infectare cu coronavirus a lovit echipa! Ce mesaj au transmis

Valencia a emis un comunicat oficial dupa ce echipa a fost lovita de infectarea cu COVID-19.

Dupa ce a aparut informatia ca fotbalistul celor de la Valencia, Ezequiel Garay a fost depistat pozitiv cu COVID-19, clubul din Spania a emis un comunicat prin care spune ca numarul cazurilor la echipa a crescut la 5, insa toate aceste persoane sunt in stare buna.

"Valencia CFR informeaza ca cinci cazuri pozitive de infectare cu COVID-19 au fost detectate in randul personalului si jucatorilor primei echipe. Toate aceste persoane sunt acum acasa, in stare buna de sanatate si respecta regulile de autoizolare. Pe langa furnizarea de informatii suplimentare in urmatoarele ore, clubul nostru reitereaza sprijinul pentru autoritatile de santate si subliniaza ca intreaga populatie ar trebuie sa urmeaze masurile de igiena si de prevenire a bolilor. De asemenea Valencia CF reitereaza increderea in sistemul de sanatate spaniol si in recomandarile facute de Ministerul Sanatatii pentru cazurile de infectie cu coronavirus", se arata in comunicatul emis de clubul spaniol pe retelele de socializare.