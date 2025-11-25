Lorenzo Buffon, unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian, a decedat, marţi, în oraşul său natal Latisana, din regiunea Udine, în nord-estul peninsulei. Văr al bunicului lui Gianluigi Buffon, el avea 95 de ani şi 11 luni.

Născut pe 19 decembrie 1929, Lorenzo Buffon a debutat la Portogruarese, un club amator important din regiunea Veneţia, înainte de a se transfera în 1949 la AC Milan.

El a rămas zece ani la „Rossoneri”, câştigând patru titluri (1951, 1955, 1957 și 1959) şi două Cupe Latine (1951, 1956).

După 300 de meciuri oficiale la Milan, Buffon s-a transferat la Genoa, apoi la Inter Milano după un singur sezon.

La „Nerazzurri”, portarul de 1,81 metri va câştiga un alt „Scudetto”, în 1963, înainte de a pleca la Fiorentina şi de a-şi încheia cariera profesionistă în Serie C la Ivrea, în 1964-1965.

Un portar important și pentru naționala Italiei

Aliniat de 15 ori în echipa Italiei, Lorenzo Buffon, care a debutat împotriva Franţei la Paris în noiembrie 1958 (2-2), a purtat banderola de căpitan în ultimele 6 selecţii.

A jucat ultimele două meciuri pentru „Nazionale” la Cupa Mondială din 1962 din Chile, pe 31 mai împotriva Germaniei de Vest (0-0) şi pe 6 iunie împotriva Elveţiei (3-0). Carlo Mattrel, portarul echipei Palermo, a fost însă preferat pentru al doilea meci împotriva reprezentativei din Chile (0-2, pe 2 iunie).

Portar spectaculos şi eficient pe linia porţii, era supranumit „tenaglia” („cleşte” în italiană) pentru priza sa sigură.

După ce a fost antrenor de portari, a devenit observator la AC Milan, clubul său de suflet la care a scris istorie.



News.ro

