Golul lui Ronaldo NU ajunge! Juve tremura TOT mai tare in lupta pentru titlu: doar egal cu Verona! Dragusin n-a jucat

Ronaldo a ajuns la 19 goluri in acest sezon de Serie A! Are 26 in toate competitiile. Golul sau n-a fost suficient pentru victoria lui Juventus la Verona. S-a terminat 1-1.

Reusita lui din minutul 49 a adus-o in avantaj pe campioana ultimilor 9 ani. Cristiano a marcat cu un sut din interiorul careului dupa assistul lui Chiesa. Cifrele lui Ronaldo in Italia sunt impresionante. Cristiano totalizeaza 71 de goluri in Serie A dupa transferul de la Real, din urma cu aproape 3 ani.

Ronaldo a fost implicat direct in 88 de goluri marcate de Juventus numai in campionat.

Portughezul are 311 goluri marcate in La Liga si 84 in Premier League in tricourile lui Real, respectiv Manchester United.



Cristiano Ronaldo with his 19th Serie A Goal of the season What a strike ????pic.twitter.com/8FWJTfAoYk — Everything Cristiano (@EverythingCR7_) February 27, 2021

Asteptat sa fie titular cu Verona din cauza absentelor din apararea lui Pirlo, Radu Dragusin a luat loc doar pe banca lui Juventus pentru deplasarea de pe Bentegodi.

Cehul Barak a egalat pentru Verona in minutul 77, iar Juventus rateaza sansa de a se apropia de Inter si Milan in topul clasamentului din Serie A. Inter e la 7 puncte in fata, pe primul loc, iar Milan la 3.