Radu Dragusin, la fel ca Ronaldo! "Acest copil face niste sacrificii uriase!" Ce program STRICT urmeaza fundasul lui Juventus

Radu Dragusin este este unul dintre jucatorii de pespectiva pe care Romania ii are.

Tanarul fundas in varsta de 19 ani a intrat in ultimele 6 luni de contract cu Juventus. Agentul lui a recunoscut ca de serviciile romanului au fost interesate mai multe echipe din campionate puternice, dar cel mai probabil el va semna prelungirea cu echipa lui Pirlo.

Florin Manea a dezvaluit ca Radu Dragusin este un baiat ambitios care isi doreste sa ajunga un jucator mare, iar de un an jumatate respecta un regim alimentar stric si isi cantareste fiecare cantitate de mancare pe care o consuma.

"El e un copil care isi doreste sa ajunga si eu ca agent trebuie sa ii creez toate conditiile ca el sa reuseasca. Normal ca depinde el. El a muncit. El a pus 6 kilograme de muschi. Mananca de un an jumatate pe cantar. Ii cantareste mama lui fiecare produs in parte. Are 100 de grame de carbohidrati, are nutritia facuta pe un an inainte.



Acest copil face niste sacrificii, iar noi trebuie sa ne asiguram ca ii dam prin cea ce putem noi sa facem, sansele ca el sa le valorifice. Eu nu cred ca daca Radu joaca 10 meciuri la orice echipa, nu va juca bine. Va juca foarte bine!", a declarat agentul jucatorului, Florin Manea, pentru DigiSport.