Legenda Italiei a spus totul despre Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter: „Nu a făcut asta”

Legenda Italiei a spus totul despre Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter: „Nu a făcut asta” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a devenit oficial campion în Serie A cu Inter Milano, iar fostul mare fundaș italian Fulvio Collovati a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul român.

TAGS:
Fulvio Collovaticristi chivuInter Milano
Din articol

La momentul redactării acestui articol, Inter este lider în Serie A, cu 82 de puncte, urmată de Napoli (70), AC Milan (67), Juventus (65), Roma (64) și Como (62).

Fulvio Collovati își scoate pălăria în fața lui Chivu: „Nu și-a sufocat echipa”

Collovati, campion mondial cu Italia în 1982 și fost jucător atât la Inter, cât și la AC Milan, a recunoscut că s-a îndoit de Chivu în momentul numirii sale pe banca „nerazzurrilor”. Acum, italianul consideră că românul a demonstrat că are toate calitățile unui mare antrenor.

„Cristian Chivu este predestinat. Este un lider de vestiar și un om foarte inteligent. A înțeles rapid echilibrul dintr-un grup cu jucători importanți și nu a făcut greșeala pe care o fac mulți antrenori. Nu și-a sufocat echipa cu propria personalitate. A ales să pună în valoare calitățile fotbaliștilor”, a spus Collovati pentru fcinternews.it.

Fostul fundaș italian a explicat că meritul lui Chivu a fost modul în care a gestionat lotul și atmosfera din vestiar.

„A dat energie întregului mediu. A lucrat cu fiecare jucător și a readus echipa la cel mai bun nivel”, a mai declarat fostul internațional italian.

Pentru Inter urmează duelul cu Lazio, din etapa a 36-a din Serie A. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro, în această seară, nu mai devreme de ora 19:00.

Fulvio Collovati, astăzi în vârstă de 69 de ani, este una dintre vocile respectate ale fotbalului italian. În cariera sa de fotbalist a evolut atât pentru Inter, cât și pentru AC Milan, iar cu cea din urmă a câștigat trei trofee.

Cel mai mare succes din cariera sa a fost fără discuție triumful alături de „Squadra Azzurra” de la Cupa Mondială din 1982, campanie unde a bifat toate meciurile, iar în finală a fost titular.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid a luat decizia finală: au început negocierile!
Real Madrid a luat decizia finală: au început negocierile!
E gata și cu Liga 2! Cine retrogradează în Liga 3 și ce se întâmplă cu CS Dinamo
E gata și cu Liga 2! Cine retrogradează în Liga 3 și ce se întâmplă cu CS Dinamo
Iranul și-a anunțat decizia finală, înainte de Cupa Mondială
Iranul și-a anunțat decizia finală, înainte de Cupa Mondială
ULTIMELE STIRI
FCSB a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele sezoane, dar domină ierarhia banilor! Cum arată topul
FCSB a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele sezoane, dar domină ierarhia banilor! Cum arată topul
Sunderland - Manchester United 0-0, ACUM, pe Sport.ro! "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
Sunderland - Manchester United 0-0, ACUM, pe Sport.ro! "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
Emoții pentru Coco Gauff! Cum s-a calificat americanca în optimile de la Roma
Emoții pentru Coco Gauff! Cum s-a calificat americanca în optimile de la Roma
Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord
Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord
S-a aflat prima finalistă a Cupei României! Turneul Final Four se joacă la Baia Mare (PRO ARENA și VOYO)
S-a aflat prima finalistă a Cupei României! Turneul Final Four se joacă la Baia Mare (PRO ARENA și VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Olăroiu, direct în istorie: arabii au publicat cifrele contractului său fără egal

Olăroiu, direct în istorie: arabii au publicat cifrele contractului său fără egal



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord
Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord
Sunderland - Manchester United 0-0, ACUM, pe Sport.ro! "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
Sunderland - Manchester United 0-0, ACUM, pe Sport.ro! "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
FCSB a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele sezoane, dar domină ierarhia banilor! Cum arată topul
FCSB a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele sezoane, dar domină ierarhia banilor! Cum arată topul
Emoții pentru Coco Gauff! Cum s-a calificat americanca în optimile de la Roma
Emoții pentru Coco Gauff! Cum s-a calificat americanca în optimile de la Roma
MM Stoica și-a ales adversara pentru barajul pentru Conference League: „Dinamo i-a spulberat”
MM Stoica și-a ales adversara pentru barajul pentru Conference League: „Dinamo i-a spulberat”
Alte subiecte de interes
Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?"
Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?"
O legendă a Italiei își face „mea culpa” după ce l-a judecat pe Cristi Chivu: „Am greșit”
O legendă a Italiei își face „mea culpa” după ce l-a judecat pe Cristi Chivu: „Am greșit”
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!