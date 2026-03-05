Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?"

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, și-a atras mai multe critici în ultimele săptămâni, după derby-ul cu Juventus și eliminarea din Liga Campionilor.

Mai întâi, Cristi Chivu a fost taxat de mai mulți oameni de fotbal din Italia pentru că i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni, fundașul lui Inter care a simulat la un duel cu Pierre Kalulu în Derby D'Italia și a provocat eliminarea nedreaptă a fundașului de la Juventus

Cristi Chivu, taxat de campionul mondial Fulvio Collovati după ultimele declarații

Ulterior, după ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt din Liga Campionilor, Cristi Chivu a avut un discurs dur la adresa contestatarilor, nemulțumit că lui Inter nu îi sunt recunoscute meritele pentru performanțele din ultimii ani.

Ultimele declarații ale lui Cristi Chivu au fost taxate și de Fulvio Collovati (68 de ani), campion mondial cu Italia în 1982 și fost jucător la AC Milan și Inter.

"Chivu s-a plâns că nu i se recunosc meritele lui Inter. Mi se pare de neînțeles! Nu mi-a plăcut modul în care a vorbit în ultimele săptămâni. Mai întâi, modul înflăcărat în care i-a luat apărarea lui Bastoni, iar apoi faptul că s-a plâns că nu sunt recunoscute meritele lui Inter. Dar la ce se aștepta? La aplauze după ce a fost eliminat de Bodo/Glimt în Champions League?", a spus Fulvio Collovati, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Cu toate acestea, Collovati crede că Inter va avea un sezon "foarte bun" dacă va câștiga titlul în Serie A, în ciuda eliminării din UCL.

"Dacă Inter câștigă un trofeu, obiectivul e deja îndeplinit. Nu e simplu să câștigi titlul în Italia, așa că ar fi un sezon foarte bun", a mai spus Collovati, care a strâns peste 350 de meciuri în tricourile celor două echipe din Milano.

Derby-ul Milan - Inter, prefațat de Collovati

Pentru Inter urmează marele derby cu AC Milan, duminică, de la ora 21:45. În cazul unei victorii, Cristi Chivu ar fi și mai aproape de titlul din Serie A, la momentul actual având 10 puncte avans față de rivala din oraș.

"Nu sunt un oracol ca să spun cine va câștiga, dar mă aștept ca Inter să practice un joc ofensiv, iar Milan să fie precaută, la fel ca în tur. Absența lui Lautaro Martinez va fi o problemă pentru Inter, dar Chivu are și alte opțiuni. Și Milan are câteva arme la dispoziție, începând cu Pulisic", a mai spus Collovati.

