O legendă a Italiei își face „mea culpa” după ce l-a judecat pe Cristi Chivu: „Am greșit”

După 11 etape, nerazzurrii sunt lideri în Serie A, la egalitate cu AS Roma, și intră cu moral uriaș în primul „Derby della Madonnina” din era Chivu, programat duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45.

Startul nu a fost însă lipsit de critici. În primele etape, mulți analiști italieni au pus la îndoială faptul că un antrenor aflat la primul sezon deplin la o echipă mare poate ține ritmul în Serie A. Printre sceptici s-a aflat și Fulvio Collovati, campion mondial cu Italia în 1982.

Acum, fostul fundaș își recunoaște greșeala.

Fulvio Collovati își face „mea culpa”: „Am greșit în cazul lui Chivu”

„Trebuie să mă reconsider. Am greșit și o spun deschis. Am crezut că marile cluburi trebuie antrenate doar de oameni cu experiență. Chivu m-a contrazis. Am greșit în cazul lui. A câștigat vestiarul, este respectat și merită toate laudele”, a declarat Collovati pentru Corriere della Sera.

Mai mult, Collovati a avertizat totuși asupra unui detaliu pe care Chivu trebuie să-l corecteze: „Inter își creează multe ocazii, uneori 10–15 pe meci, dar primește prea ușor goluri. Trebuie să îmbunătățească faza defensivă.

