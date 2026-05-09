Leo Messi a surprins pe toată lumea: „Îmi amintește cel mai mult de mine”

Căpitanul Argentinei a vorbit despre noua generație de fotbaliști, iar Messi nu a ezitat să numească jucătorul pe care îl consideră cel mai bun. Messi l-a desemnat pe Lamine Yamal drept cel mai bun jucător al acestei generații și a dezvăluit că îi amintește cel mai multe de felul în care juca el la începutul carierei. „Din noua generație de jucători, cred că Lamine Yamal este cel care îmi amintește cel mai mult de mine când eram la început. Nu am nicio îndoială, pentru mine Lamine Yamal este cel mai bun din această nouă generație... datorită a ceea ce a realizat până acum și a viitorului pe care îl poate avea.”, a spus Lionel Messi, conform Fabrizio Romano.

🚨⭐️ Leo Messi: "From the new generation of players, I think Lamine Yamal is the one who reminds me the most of myself when I started."



"I have noo doubt, for me Lamine is the BEST of this new generation... Because of what he has done so far and the future he could go on to… pic.twitter.com/U5MqZUyHjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2026

Lamine Yamal speră să revină la timp din accidentarea suferită în aprilie pentru primul meci al Spaniei împotriva Capului Verde de la Campionatul Mondial. Fotbalistul spaniol de 18 ani are 25 de goluri și 18 pase decisive în 45 de meciuri jucate în tricoul blaugrana. Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.