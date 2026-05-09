Leo Messi a surprins pe toată lumea: „Îmi amintește cel mai mult de mine”

Lionel Messi va participa la ultimul său Campionat Mondial în această vară, iar aceasta va fi a șasea ediție la care va juca starul argentinian.
Fotbalistul de 38 de ani are un sezon excelent la Inter Miami, unde a adunat nouă goluri și o pasă decisivă în 12 partide jucate în acest sezon.
Leo Messi, fermecat de starul Barcelonei: „Este cel mai bun”
Căpitanul Argentinei a vorbit despre noua generație de fotbaliști, iar Messi nu a ezitat să numească jucătorul pe care îl consideră cel mai bun.
Messi l-a desemnat pe Lamine Yamal drept cel mai bun jucător al acestei generații și a dezvăluit că îi amintește cel mai multe de felul în care juca el la începutul carierei.
„Din noua generație de jucători, cred că Lamine Yamal este cel care îmi amintește cel mai mult de mine când eram la început. Nu am nicio îndoială, pentru mine Lamine Yamal este cel mai bun din această nouă generație... datorită a ceea ce a realizat până acum și a viitorului pe care îl poate avea.”, a spus Lionel Messi, conform Fabrizio Romano.
Lamine Yamal speră să revină la timp din accidentarea suferită în aprilie pentru primul meci al Spaniei împotriva Capului Verde de la Campionatul Mondial.
Fotbalistul spaniol de 18 ani are 25 de goluri și 18 pase decisive în 45 de meciuri jucate în tricoul blaugrana.
Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.