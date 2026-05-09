Emoții pentru Coco Gauff: cum s-a calificat americanca în „optimile” de la Roma

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr.4 mondial şi campioană la Roland Garros anul trecut, a avut dificultăţi, sâmbătă, pentru a se califica în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, învingând-o pe argentinianca Solana Sierra (locul 72 mondial), cu 5-7, 6-0, 6-4, informează AFP.

Gauff, finalistă pe zgura de la Roma anul trecut, a fost condusă cu 3-0 în setul decisiv, dar a revenit şi a câştigat cinci ghemuri consecutive pentru a prelua conducerea cu 5-3. Ea s-a impus în cele din urmă pe serviciul adversarei sale după 2 ore şi 11 minute de joc.

În următoarea fază a competiţiei, ea o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre compatrioatele sale Taylor Townsend (96 WTA), venită din calificări, şi Iva Jovic (17 WTA).

Gauff, în vârstă de 22 de ani, are dificultăţi în a-şi găsi reperele pe zgură în acest sezon, după eliminările din sferturile de finală de la Stuttgart şi din optimile de finală la Madrid. Ea are în palmares pe această suprafaţă cinci victorii şi două înfrângeri.

Agerpres