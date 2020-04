Lautaro Martinez, tot mai aproape de Barcelona dupa ce a refuzat prelungirea contractului cu Inter

Lui Inter Milano incepe sa ii fie din ce in ce mai clar ca il va pierde pe Lautaro Martinez in vara.

Clubul italian i-a facut o oferta de reinnoire a contratului, insa argentinianul are pretentii duble fata de ce i se ofera. Exista un dialog bun intre cele doua parti, insa e greu de crezut ca se va ajunge la o cale de mijloc, astfel ca atacantul argentinian este tot mai aproape de Barcelona. Catalanii au anuntat ca Lautaro e una dintre prioritatile majore ale clubului in urmatoarea perioada de transferuri.

In acest moment Inter ii pune pe masa lui Martinez doar 4 milioane de euro pe sezon, departe de ce ii ofera Barca. Italienii l-au contactat pe agentul jucatorului si i-au spus ca ii pot oferi lui Lautaro un contract imbunatatit daca renunta la clauza de reziliere in valoare de 111 milioane de euro pe care o are in acest moment.

Alberto Yaque, agentul argentinianului, nu a oferit informatii cu privire la viitorul jucatorului sau, dar a spus in urma cu cateva zile ca Martinez merita o recunoastere mult mai mare.

Lautaro Martinez a inscris 15 goluri pentru Inter, la care a venit in 2018 de la Racing Club.

De Martinez se mai intereseaza City si Chelsea, care ii propun salarii de 10 milioane de euro net pe sezon. Argentinianul opteaza insa pentru Barca, unde ar putea juca alaturi de Messi.