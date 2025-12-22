Antrenorul român s-a oprit asupra lui Tarik Muharemovic, fundașul central de 22 de ani de la Sassuolo, văzut drept înlocuitorul perfect pentru veteranul Stefan de Vrij, care își dorește plecarea pentru a prinde lotul Olandei la Campionatul Mondial.



Antrenorul român al „nerazzurrilor” pregătește o mutare strategică pentru a-și betona apărarea în a doua jumătate a sezonului. Beppe Marotta și Cristian Chivu au pus ochii pe internaționalul bosniac Tarik Muharemovic, un stoper care a impresionat în actuala stagiune de Serie A.



Interesul pentru apărătorul lui Sassuolo vine într-un moment critic. Stefan de Vrij, al cărui contract expiră în vara lui 2026, forțează o plecare prematură chiar în această iarnă. Olandezul vrea minute în picioare pentru a nu rata convocarea la Cupa Mondială, iar conducerea de pe Giuseppe Meazza este gata să îi satisfacă dorința, cu condiția să aducă rapid un înlocuitor pe măsură.



Duel tare cu Juventus pentru semnătura lui Muharemovic



Versatilitatea lui Muharemovic este principalul argument pentru care a devenit o țintă prioritară pentru Inter. Gazzetta dello Sport notează că bosniacul poate evolua atât în centrul defensivei, cât și ca alternativă solidă pentru Alessandro Bastoni în banda stângă a apărării în trei.



Totuși, misiunea lui Chivu nu va fi una ușoară. Inter trebuie să câștige duelul cu marea rivală Juventus, care și-a manifestat deja interesul de a-l readuce pe Muharemovic la Torino. Fundașul cunoaște bine mediul „bianconero”, având un trecut la echipa secundă a „Bătrânei Doamne”, Juventus Next Gen.



În actuala stagiune 2025-2026, Muharemovic a fost un punct fix în echipa lui Sassuolo. Acesta a bifat 13 apariții în Serie A, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive, având o cotă de piață de 7 milioane de euro.

