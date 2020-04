Chiar VREA la Barcelona! Lautaro a refuzat-o pe Real Madrid cand putini ar fi facut-o!

Principala tinta a Barcelonei, Lautaro Martinez, a refuzat o oferta de la Real Madrid cand avea doar 18 ani.

Atacantul lui Inter a dorit sa se afirme mai intai in Argentina, inainte de a pasi in fotbalul mare din Europa.

In 2015, Martinez a patruns in fotbalul profesionist la Racing Club, iar dupa cateva luni a intrat in vizorul gigantilor de la Real Madrid. Spaniolii au pus pe masa un contract de imprumut cu optiune de cumparare pentru tanarul argentinian care abia implinise 18 ani. Cu toate acestea, presedintele lui Racing Club, Victor Blanco, a dezvaluit ca Martinez a refuzat oferta.

"Real Madrid a oferit un contract de imprumut cu optiune de cumparare definitiva. El a respins aceasta oferta deoarece isi dorea sa aiba mai intai succes la Racing", a declarat Blanco pentru Mundo Deportivo.

Ulterior, argentinianul a semnat cu Inter Milano in 2018, contra sumei de 22 de milioane de euro.

Sub conducerea lui Antonio Conte, Lautaro Martinez a fost decisiv si a reusit sa marcheze 11 goluri in 22 de meciuri de Seria A. Barcelona planuieste sa il aduca pe atacantul lui Inter langa Messi. Clauza de reziliere din contractul sau actual este de 100 de milioane de euro.