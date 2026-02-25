Ascensiunea lui Chivu pe banca lui Inter Milano nu a trecut neobservată. Fostul internațional român a fost elogiat de Dragoș Firțulescu, care l-a comparat cu legendarul Mircea Lucescu.

Sport.ro a stat de vorbă cu Firțulescu, retras din activitate în 2024 și implicat acum în dezvoltarea propriei academii, iar fostul mijlocaș a vorbit deschis despre impresia pe care i-o lasă actualul antrenor al „nerazzurrilor”.

„Toți românii ar trebui să fie mândri de el”

Firțulescu s-a declarat impresionat de parcursul lui Chivu și de modul în care acesta și-a construit cariera de antrenor.

„Am o părere senzațională despre Cristi Chivu. În primul rând, felul în care vorbește și se expune la interviuri, cum dă credibilitate… E greu să ajungi la nivelul ăsta. El a început de la copii, de la Primavera. Apoi a făcut pasul la Parma și a reușit s-o salveze de la retrogradare, iar acum a primit încredere și libertate, pentru că italienii știu că e capabil de ceva mare.

Toți românii ar trebui să fie mândri de el. E la un nivel foarte înalt și nu știu câți au avut ocazia să ajungă acolo. Singurul de care îmi aduc aminte e Mircea Lucescu”, a spus Firțulescu, pentru Sport.ro.

Cristi Chivu a fost eliminat din UCL

Pe plan european, Inter a suferit o dezamăgire importantă, după ce a fost eliminată de Bodo/Glimt. Italienii au pierdut returul de pe San Siro, scor 1-2, iar la general scorul a fost 2-5.

În schimb, în competițiile interne, echipa lui Chivu domină autoritar. Inter este lider în Serie A, cu un avans de 10 puncte față de locul doi ocupat de AC Milan, și este calificată în semifinalele Coppa Italia.