Ce veste bună pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului de duminică (ora 21:45) cu AC Milan. Pentru că Juventus, o rivală la titlu, tocmai s-a făcut de râs, în această rundă din Serie A.

Formația torineză a făcut doar egal, 1-1, cu penultima clasată Fiorentina!

Juventus a primit un penalty, care însă a fost anulat de VAR, în minutul 15. Apoi, oaspeții au reuşit să deschidă scorul, în al 5-lea minut de prelungire al primei părţi, prin Filip Kostic. Fiorentina a egalat însă, în minutul 48, prin Rolando Mandragora. Acesta a și rămas scorul final, 1-1.

Potrivit news.ro, torinezii sunt pe locul 6, cu 20 de puncte, iar Fiorentina e penultima, a 19-a, cu 6 puncte.

În acest moment, Napoli (25 de puncte), Inter (24 de puncte) și Bologna (24 de puncte) formează podiumul din Serie A.

