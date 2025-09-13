de Dan CHILOM

“Bătrâna Doamnă” are nu mai puțin de 36 de titluri de campioană în palmares, în schimb ce Internazionale a trecut și ea la două steluțe pe tricou, trecând pragul de 20 de campionate, și depășind astfel marea rivală din oraș, AC Milan.



Juventus și Inter s-au întâlnit de 253 de ori până acum, torinezii au cele mai multe victorii în derby, 113.



Ultima partidă dintre cele două disputată la Torino, s-a terminat cu scorul de 1-0 în favoarea “alb-negrilor”. A marcat Conceicao.



Juventus - Inter | Echipe probabile



Juventus, sistem- 3-4-2-1- Di Gregorio — Gatti, Bremer, Kelly — Kalulu, Locatelli, Thuram, Mckennie — Conceicao, Yildiz — David.



Cambiasso este suspendat pentru cartonaș roșu.



Inter, sistem 1-3-5-2- Sommer — Bisseck, Acerbi, Bastoni — Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco — Thuram, L. Martinez.



Cristi Chivu are tot lotul valid pentru derby-ul de la Torino.



Juventus - Inter | Cote pariuri



După primele două etape, Juve are 6 puncte, iar Inter 3.

Torinezii au câștigat 2-0 cu Parma fosta echipă a lui Chivu, pe propriul stadion, și 1-0 în deplasarea de la Genoa, formație patronată de Dan Șucu.

Inter s-a impus cu 5-0 în prima etapă, pe propriul teren, însă a urmat un rezultatul surprinzător, 1-2 cu Udinese, tot pe propriul teren.



Cristi Chivu îl conduce cu 1-0 la meciurile directe pe Igor Tudor, antrenorul actual al lui Juventus.



Casele de pariuri o văd ușor favorită la victorie pe Juventus , cu o cotă de 2.75.



Inter are 2.85 pentru victorie.



Egalul este cotat cu 3.00



Cel mai pariat și totodată cel mai plauzibil scor este 1:1, și are o cotă 6.45



Andrea Colombo va conduce partida de la Torino, arbitru care acordă în medie 5,14 cartonașe galbene, și 0,34 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X.

