Cu Mircea Lucescu pe bancă, echipa națională a avut un parcurs perfect în ultimul sezon din Nations League, a câștigat grupa și a promovat în Liga B.

Ce adversare ar putea întâlni România în Nations League

Această performanță le-a oferit o șansă în plus tricolorilor de a ajunge la Cupa Mondială. Cu șanse doar teoretice să meargă direct la Mondial din preliminarii, tricolorii vor fi nevoiți să dispute play-off-ul de calificare din luna martie.

Între timp, Football Meets Data a dezvăluit configurația urnelor valorice pentru tragerea la sorți din Nations League care va avea loc la începutul anului 2026. România a prins ultimul loc din a treia urnă valorică și riscă să fie retrogradată dacă nu va obține rezultate favorabile în fața unor adversare mai bine cotate.

În a treia urnă se mai află Slovenia, Georgia și Irlanda, naționale pe care tricolorii nu le pot întâlni.

Cum arată urnele valorice din Liga B din Nations League 2026/27

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

