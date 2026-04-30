Cristi Chivu face primul transfer al verii la Inter: „Au ajuns la un acord total”

Cristi Chivu face primul transfer al verii la Inter: „Au ajuns la un acord total” Serie A
Inter este foarte aproape să rezolve primul transfer al verii.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape de cucerirea titlului în Italia, dar se gândesc deja la transferurile pentru stagiunea viitoare.

Inter se află pe primul loc în Serie A cu 79 de puncte și la 10 „lungimi” de Napoli, iar cu o victorie în partida cu Parma, echipa lui Chivu își poate asigura titlul.

Inter, aproape de prima lovitură pe piața transferurilor

Oficialii formației milaneze îți doresc să îi ofere lui Cristi Chivu o echipă competitivă și în sezonul următor, astfel că planifică atent următoarele mișcări pe piața transferurilor.

Yann Sommer se află în ultimul an de contract, iar Inter s-a orientat după aducerea unui portar pentru sezonul viitor, dat fiind faptul că elvețianul de 37 de ani va pleca, cel mai probabil.

Varianta aleasă de Cristi Chivu a fost Guglielmo Vicario, iar Inter a ajuns la un acord total cu goalkeeper-ul italian de la Tottenham, urmând să se înțeleagă pentru o sumă de transfer cu formația din Premier League.

„Gazzetta dello Sport confirmă: Guglielmo Vicario este alegerea pentru postul de portar. S-a ajuns la un acord cu jucătorul, legat de durata contractului și salariu. Clubul și jucătorul au ajuns la un acord total.

Mai sunt și alți pași importanți de urmat. Primul ar fi o înțelegere între Inter și Tottenham asupra sumei de transfer și bonusuri. Clubul din Anglia își va reduce cu siguranță pretențiile, dacă va retrograda”, conform TMW.com.

Portarul italian de 29 de ani are 117 meciuri în poarta lui Tottenham.

23 de milioane de euro este cota lui Guglielmo Vicario, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter
Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter
Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter
Ce sport ar fi făcut Cristi Chivu dacă nu ar fi fost fotbalist. Alegerile starurilor lui Inter
Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“
Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“
ULTIMELE STIRI
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“



Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

