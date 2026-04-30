Cristi Chivu face primul transfer al verii la Inter: „Au ajuns la un acord total”

Inter se află pe primul loc în Serie A cu 79 de puncte și la 10 „lungimi” de Napoli, iar cu o victorie în partida cu Parma, echipa lui Chivu își poate asigura titlul.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape de cucerirea titlului în Italia , dar se gândesc deja la transferurile pentru stagiunea viitoare.

Oficialii formației milaneze îți doresc să îi ofere lui Cristi Chivu o echipă competitivă și în sezonul următor, astfel că planifică atent următoarele mișcări pe piața transferurilor.

Yann Sommer se află în ultimul an de contract, iar Inter s-a orientat după aducerea unui portar pentru sezonul viitor, dat fiind faptul că elvețianul de 37 de ani va pleca, cel mai probabil.

Varianta aleasă de Cristi Chivu a fost Guglielmo Vicario, iar Inter a ajuns la un acord total cu goalkeeper-ul italian de la Tottenham, urmând să se înțeleagă pentru o sumă de transfer cu formația din Premier League.

„Gazzetta dello Sport confirmă: Guglielmo Vicario este alegerea pentru postul de portar. S-a ajuns la un acord cu jucătorul, legat de durata contractului și salariu. Clubul și jucătorul au ajuns la un acord total.

Mai sunt și alți pași importanți de urmat. Primul ar fi o înțelegere între Inter și Tottenham asupra sumei de transfer și bonusuri. Clubul din Anglia își va reduce cu siguranță pretențiile, dacă va retrograda”, conform TMW.com.

Portarul italian de 29 de ani are 117 meciuri în poarta lui Tottenham.

23 de milioane de euro este cota lui Guglielmo Vicario, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.