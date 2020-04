Iubita lui Paulo Dybala lamureste situatia jucatorului dupa ce s-a spus ca a fost pozitiv cu Covid-19 pentru a patra oara! "Vom vedea ce va fi"

Paulo Dybala este unul dintre cei mai afectati fotbalisti din cauza Covid-19.

Fotbalistul lui Juventus a fost depistat pozitiv cu Covid-19 in luna martie si nici pana in prezent nu a reusit sa fie vindecat.

Ultimele informatii spuneau ca atacantul argentinian ar fi fost depistat pozitiv cu noul coronavirus pentr a patra oara.

Iubita jucatorului, Oriana Sabatini, a dezmintit aceasta informatie si spune ca rezultatul ultimului test nu a sosit inca:

"Nu este adevarat ca Paulo a iesit din nou pozitiv, inca asteptam rezultatul. A mai efectuat niste teste, vom vedea ce va fi. Nu stim cine lanseaza asemenea stiri, evident ca nu de la noi apar.

Asa cum am fost sinceri si am vorbit despre noi atunci cand am fost infectati cu coronavirus, tot asa va asiguram ca nu este nimic adevarat din ce se spune", a declarat Oriana pentru o televiziune din Argentina.

Daniele Rugani a fost primul fotbalist din formatia "Batranei Doamne" infectat cu Covid-19, dupa care au urmat Paulo Dybala si Blaise Matuidi.

Iubita lui Dybala, Oriana Sabatini, a fost de asemenea infectata cu noul coronavirus.