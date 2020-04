Cosmarul lui Dybala continua! Argentinianul a fost testat pozitiv la Covid-19 pentru a patra oara

Jucatorul lui Juventus nu reuseste sa scape de virus.

Dybala a fost testat pentru prima data pozitiv pe 21 martie, alaturi de coechipierii sai, Ruganni si Matuidi, insa cei doi din urma s-au vindecat. Nu este si cazul lui Dybala.

Informatia ca argentinianul a fost testat pentru a patra oara pozitiv la coronavirus a fost prezentata in cadrul emisiunii El Chiringuito de Jugones, citata de AS. Dybala nu se va putea alatura lui Juventus, care va incepe antrenamentele curand, si va ramane izolat la Torino, pana cand un nou test va fi efectuat. El este asimptomatic in prezent.

In Serie A mai exista un caz asemenator. Portarul celor de la Atalanta, Marco Sportiello, a fost testat negativ si declarat vindecat, insa la putin timp dupa a fost testat din nou pozitiv.

"Acum sunt mai bine după ce am suferit zilele trecute. Incerc sa ma antrenez, pana acum nu am fost capabil.

Respiram cu greutate, mi se taia rasuflarea dupa 5 minute, nu mai aveam aer daca voiam sa ma pregatesc fizic. Ma durea tot corpul, toti muschii ma dureau", a povestit Dybala, pentru site-ul lui Juventus, dupa ce a fost testat prima data.