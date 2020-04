Iubita lui Dybala traieste o adevarata DRAMA! A fost testata pozitiv de coronavirus, din nou, dupa ce penultimul test iesise negativ 

Paulo Dybala si iubita sa, Oriana Sabatini au fost testati pozitiv cu coronavirus.

Cei doi s-au aflat in carantina la domiciliu, iar fotbalistul lui Juventus s-a vindecat, insa situatia iubitei lui, Oriana, nu este la fel de roz.

Modelul argentinian a oferit un interviu pentru The Sun in care a recunoscut ca desi Dybala s-a vindecat, ea inca are virusul, cu toate ca din penultimul test facut reiesea ca nu mai are virusul. Oriana s-a mai testat o data, iar a doua oara testul a iesit pozitiv, dupa cum a declarat chiar ea.

"Va aduc noi informatii, pentru ca ma intreaba multa lume. Pe 21 martie, eu si iubitul meu am fost testati pozitiv de coronavirus.

In urma cu 3 zile, am fost testati din nou, iar testele au iesit negative. Ieri dimineata am mai facut un test si a iesit pozitiv. Deci eu inca am coronavirus.

Nu prea stiu cum functioneaza. Nu stiu nici macar de ce a iesit negativ, iar acum din nou pozitiv. Cred ca am auzit ca daca ai contactat coronavirus si apoi esti testat, rezultatul poate fi un fals negativ. Din acest motiv, mai faceti un test, pentru a fi siguri 100% ca rezultatul este negativ", a declarat Oriana Sabatini pentru The Sun.