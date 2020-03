Paulo Dybala a oferit detalii despre cum e sa fii bolnav de coronavirus: "Abia mai puteam sa respir"! Cum se manifesta Covid-19 la un sportiv tanar

Dybala a fost al treilea fotbalist confirmat pozitiv cu Covid-19 din lotul lui Juventus.

Argentinianul a vorbit pentru canalul oficial de YouTube al clubului despre simptomele pe care le-a avut si despre starea pe care o are in prezent. Alaturi de prietena sa, Oriana Sabatini, Dybala a ramas in carantina dupa ce a primit testul pozitiv.

"Am avut simptome puternice, dar azi ma simt mult mai bine. Am inceput sa ma misc, sa merg si incerc sa ma antrenez. Abia mai puteam sa respir. Nu puteam face nimic dupa 5 minute. Ma dureau muschii. Din fericire, eu si Oriana suntem mai bine acum", a spus fotbalistul.

In urma cu doar o zi, acesta a postat o fotografie de Instagram in care arata semnul "OK", linistindu-i pe fani.

Daniele Rugani si Blaise Matuidi sunt ceilalti fotbalisti de la Juventus care au fost confirmati pozitiv la Covid-19.