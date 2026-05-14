Cele două echipe își dau întâlnire la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc, în etapa cu numărul 9 din play-off-ul Superligii României. În turul părții a doua a campionatului, Rapid și FC Argeș au remizat în Giulești, scor 0-0.

Costel Gâlcă a făcut anunțul despre Alex Dobre

Înainte de etapa #8, lui Alex Dobre i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de decolarea spre Cluj pentru confruntarea cu ”U”. El a rămas atunci în București și a fost supus unor investigații.

Fotbalistul de la Rapid ar fi suferit o hipoglicemie severă acută, cu stări de leșin, amețeală și transpirație abundentă.

La conferința de presă premergătoare meciului cu piteștenii, Costel Gâlcă a anunțat că Dobre va fi în lot pentru meciul cu FC Argeș. Antrenorul giuleștenilor a evidențiat că jucătorul a făcut și două antrenamente.

”E bine (n.r. Dobre), a făcut și două antrenamente. E bine, e în lot”, a spus Gâlcă.

A fost primul meci pentru Alexandru Dobre în actuala stagiune când a lipsit pe motiv medical. În rest, a fost integralist în aproape fiecare meci, cu excepția câtorva confruntări.

În afară de Dobre, de la ”U” Cluj - Rapid au mai lipsit Dejan Iliev (entorsă), Alexandru Pașcanu (suspendat), Cristian Manea (probleme genunchi), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Jakub Hromada (probleme musculare la gambă), Cătălin Vulturar (accidentare umăr) și Claudiu Petrila (leziune musculară).