Jucătorul finalei, premiat de Burleanu, la Sibiu: a fost aplaudat în picioare de un întreg stadion

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au oferit un meci slab, per ansamblu, în care totul a fost decis după executarea loviturilor de departajare.

Universitatea Craiova a parcurs deja jumătate dintr-un drum istoric! Pentru că formația pregătită de Filipe Coelho a cucerit Cupa României, după finala câștigată la loviturile de departajare cu Universitatea Cluj (6-5) și de acum poate visa la realizarea eventului.

Ultima dată când oltenii au luat cupa și campionatul se întâmpla în 1991, pe vremea când antrenor era Sorin Cârțu. Acum, în cazul unui succes în „finala“ pentru titlu, tot cu Universitatea Cluj (17 mai, ora 20:30), formația din Bănie va reuși dubla internă, după 35 de ani.

Până la meciul decisiv din campionat, craiovenii au celebrat câștigarea cupei, la Sibiu. Iar aici, la festivitata de premiere, un moment special l-a avut în prim-plan pe căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu (33 de ani). Acesta a fost ales de FRF, în calitate de organizatoarea competiției KO, drept „Jucătorul Finalei“. Bancu și-a primit trofeul pe gazon din partea lui Răzvan Burleanu. 

Și Filipe Coelho a fost aplaudat la scena deschisă, după ce a primit trofeul pentru „Antrenorul Finalei“.

