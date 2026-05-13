Jucătorul finalei, premiat de Burleanu, la Sibiu: a fost aplaudat în picioare de un întreg stadion

Universitatea Craiova a parcurs deja jumătate dintr-un drum istoric! Pentru că formația pregătită de Filipe Coelho a cucerit Cupa României, după finala câștigată la loviturile de departajare cu Universitatea Cluj (6-5) și de acum poate visa la realizarea eventului.

Ultima dată când oltenii au luat cupa și campionatul se întâmpla în 1991, pe vremea când antrenor era Sorin Cârțu. Acum, în cazul unui succes în „finala“ pentru titlu, tot cu Universitatea Cluj (17 mai, ora 20:30), formația din Bănie va reuși dubla internă, după 35 de ani.