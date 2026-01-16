„Nerazzurrii” și-au consolidat poziția de lideri la jumătatea campionatului după victoria la limită, scor 1-0, obținută miercuri în fața celor de la Lecce. Istoria este de partea antrenorului român: în 63 dintre cele 93 de sezoane anterioare de Serie A, echipa care a terminat turul pe primul loc a câștigat scudetto.



Inter a profitat de pasul greșit făcut de Napoli, care a remizat alb cu Parma, și s-a distanțat la șase puncte și a menținut distanța de trei puncte față de AC Milan, care s-a impus ieri în fața lui Como (3-1).



Deși cifrele arată spectaculos pentru milanezi, Cristi Chivu rămâne precaut și refuză să sărbătorească prematur, conștient de dificultatea returului. Tehnicianul român a ținut să tempereze entuziasmul general.



„Acest semi-titlu nu înseamnă nimic. Ceea ce contează este să ajungem la final, să ajungem în luna mai știind că suntem competitivi și să rămânem fixați în fruntea clasamentului, pentru că va fi un campionat strâns și o bătălie până la capăt”, a spus Chivu, citat de Associated Press.



Relație specială cu noul star al Italiei



Golul victoriei care a consfințit titlul onorific de campioană de iarnă a fost marcat de Pio Esposito. Atacantul de 20 de ani, adus din Serie B, a înscris în toate competițiile pentru Inter în acest sezon și a bifat primul său gol pe San Siro în Serie A. Esposito a sărbătorit reușita printr-o îmbrățișare călduroasă cu antrenorul său, evidențiind legătura strânsă dintre cei doi.



„Așteptam acest gol de mult timp și în sfârșit a venit. A fost uimitor să înscriu acasă, în fața acestor fani. Visez la asta de când eram copil și purtam acest tricou. Avem o legătură care merge dincolo de cuvinte, există mult respect și afecțiune. Am crescut împreună, eu ca jucător și el ca antrenor”, a explicat tânărul atacant.



Situația nu este însă complet roz pentru liderul din Italia. Mijlocașul cheie Hakan Çalhanoglu a suferit o întindere la gamba stângă și va lipsi de pe gazon aproximativ trei săptămâni. În tabăra rivală, Napoli traversează o perioadă complicată, cu trei remize consecutive, iar antrenorul Antonio Conte este suspendat. Juventus și Roma stau la pândă, fiind la un singur punct în spatele napoletanilor.

