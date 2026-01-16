Deși în fața microfoanelor își laudă mereu jucătorii, tehnicianul român nu a ezitat să impună o disciplină de fier atunci când rezultatele au început să scârțâie. Presa din Peninsulă a scos la iveală detaliile unei ședințe furtunoase ținute de fostul căpitan al naționalei, esențială pentru redresarea „nerazzurrilor”.



„Sigur, a fost important să intre în vârful picioarelor în vestiar, făcându-și loc printre dărâmăturile generate de finalul sezonului trecut. La nevoie, însă, noul antrenor a recurs la pumnul dur, pentru ca anumite mesaje să treacă clar și rapid. Mai ales când a fost nevoie să schimbe brusc o direcție care ducea Interul spre un impact iminent încă de la începutul sezonului”, au scris cei de la Corriere dello Sport.



Terapia de șoc de la Torino



Momentul de ruptură s-a produs după două înfrângeri consecutive, cu Udinese (1-2) și Juventus (3-4). Eșecul de la Torino, venit după o revenire a gazdelor pe final, l-a înfuriat teribil pe antrenor. Chivu a simțit că echipa pierde puncte importante din cauza lipsei de concentrare și a atitudinii din teren.



„Nu i-au picat bine cele două înfrângeri la rând, fiind deranjat mai ales de modul în care s-au produs. Din acest motiv, la Stadium, imediat după eșecul cu acea revenire suferită pe final, a făcut să tremure pereții vestiarului. În acea circumstanță a pretins un upgrade din punctul de vedere al atenției și al răutății sportive pentru a evita să mai arunce pe fereastră puncte importante”, mai scriu italienii.



Discursul dur aplicat de Chivu a funcționat perfect. După acel episod, Inter a găsit o constanță de invidiat, reușind să strângă în următoarele 17 etape cu 12 puncte mai mult decât Napoli, aflându-se în momentul de față pe primul loc în Serie A, la șase puncte de principala adversară din cursa pentru scudetto.

