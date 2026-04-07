Jurnalistul italian Giancarlo Padovan a lansat critici dure la adresa lui Cristi Chivu, într-un articol pentru Messaggero Veneto, comentând parcursul echipei Inter Milan în Serie A și șansele la Scudetto.

Atac dur asupra lui Cristi Chivu: „Patetic și incoerent”

Padovan recunoaște meritele echipei după victoria spectaculoasă cu AS Roma, scor 5-2, însă atacă conducerea și stilul lui Chivu.

„Chivu, la fel ca Marotta, nu este tocmai cel mai coerent om din lume. Comentariile despre Bastoni sunt pline de victimizare patetică, dar, totuși, a reușit să redreseze un vas care începea să ia apă”, este părerea italianului.

La momentul redactării acestui articol, Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 72 de puncte, la șapte puncte în fața lui Napoli și la nouă de rivala AC Milan.

În clasament urmează Como 1907, cu 58 de puncte, Juventus cu 57 și AS Roma, care închide top 6 cu 54.

Pentru Chivu urmează o „dublă” cu Como, în campionat (12 aprilie) și în Coppa Italia (semifinală, 21 aprilie). Între aceste meciuri, Inter mai are și partida din etapa #33 cu Cagliari, vineri, 17 aprilie, de la ora 21:45.