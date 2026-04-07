Oltenii au decis meciul în repriza a doua. Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 56, cu un șut spectaculos de la aproximativ 23 de metri, iar cinci minute mai târziu Assad Al-Hamlawi a făcut 2-0 cu o lovitură de cap, după centrarea lui Carlos Mora. Craiova a mai marcat o dată prin Matei Ilie, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Ilie Dumitrescu și-a ales favorita la titlu: „Pentru mine”

După încheierea etapei, fostul internațional Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru titlu și a anunțat că vede Universitatea Craiova drept principala favorită.

„E un play-off foarte echilibrat. Nu cred că lupta la titlu este în șase. Pentru mine, este în patru: Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și Rapid. Craiova e o echipă solidă și, pentru mine, este favorită să câștige titlul”, a declarat Dumitrescu la Digi Sport.

După trei etape de play-off, Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte în play-off, egalând la puncte astfel liderul „U” Cluj, care a învins Rapidul ieri cu 2-1 în Giulești.

CFR Cluj a rămas pe locul patru cu 30 de puncte, la o „lungime” distanță de Rapid (31). Clasamentul play-off-ului este completat de către FC Argeș (29) și Dinamo (27).

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se duelează direct în etapa viitoare. Cele două formații își dau întâlnire luni, 13 aprilie, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.