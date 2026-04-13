Echipa lui Cristi Chivu a revenit senzațional după ce a fost condusă de Como cu 2-0. Sunt trei puncte mari pentru Inter, în contextul în care diferența față de locul doi, ocupat de Napoli, este acum de nouă puncte, cu șase etape înainte de finalul sezonului.

Italienii au fost impresionați de revenirea de senzație a celor de la Inter Milano, dar pun o presiune uriașă pe Cristi Chivu, chiar dacă echipa sa este mare favorită pentru câștigarea titlului. Spun că, în cazul în care ”nerazzurrii” ar pierde dramatic campionatul, postul antrenorului român este pus în pericol.

Italienii pun o presiune uriașă pe Chivu

În acest sezon, Inter Milano poate face chiar eventul. Este calificată în semifinalele Cupei Italiei și va juca tot împotriva lui Como, pe teren propriu, după ce în tur a fost 0-0. Meciul este programat pe 21 aprilie, de la ora 22:00, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

”Cu un avans de nouă puncte față de Napoli și șase meciuri rămase în sezon, e o formalitate. Inter îl va câștiga, dacă nu în două meciuri, atunci în următorul. De la perioada lui Mourinho la Inter un antrenor nu a mai câștigat Scudetto la primul sezon.

Fără Scudetto, Chivu este pus la îndoială. Cu steagul Italiei pe piept, nu există nici cea mai mică îndoială că mariajul va continua”, a scris tuttomercatoweb.com.

Cu 75 de puncte, Inter Milano nu are, la prima vedere, un program dificil în acest final de sezon. Cagliari (acasă), Torino (deplasare), Parma (acasă), Lazio (deplasare), Verona (acasă), Bologna (deplasare) sunt echipele pe care le va întâlni Chivu până la finele campionatului.

În UEFA Champions League, Inter Milano, finalista din sezonul precedent, a fost eliminată de surpriza Bodo/Glimt, cu 1-3 și 1-2.

Nota primită de Cristi Chivu și verdictul italienilor

Jurnaliștii TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 7,5 pentru prestația avută în meciul cu Como. Italienii au remarcat mutările făcute de Cristi Chivu la pauza meciului, care i-au permis lui Inter să revină în joc și să facă o remontada în fața lui Como.

”Cu Napoli care remizase și cu un Como excelent în startul meciului, era nevoie de un răspuns de echipă mare, iar acesta a venit. A schimbat lucrurile la momentul potrivit în repriza a doua, reușind o revenire care miroase deja a titlu”, au notat italienii.