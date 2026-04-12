Echipa antrenată de Cristi Chivu a fost condusă cu 2-0 de formația lui Cesc Fabregas, însă nerazzurrii au reușit remontada în actul secund.

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a făcut remontada și l-a învins pe Fabregas

În minutul 45, Como conducea deja cu 2-0 după golurile marcate de Valle (min. 36) și Paz (min. 45), dar Thuram a redus din diferență în minutul 45+1. Tot atacantul francez a marcat și în minutul 49 și a restabilit egalitatea. Dumfries a reușit și el o ”dublă”, cu golurile marcate în minutul 58 și 72, iar cel care a stabilit scorul final a fost Da Cunha, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 89.

În urma acestui succes, liderul Inter a căpătat un avantaj de nouă puncte în fața echipei de pe locul doi, Napoli. La finalul meciului, Cristi Chivu a analizat meciul și a lăudat atitudinea jucătorilor săi, dar și prestația adversarilor.

Întrebat despre titlu, Chivu a dat declarația serii și ”și-a înțepat” colegii din Serie A, spunând că nu se gândește la titlu.

”Nu a fost un meci simplu, am întâlnit o echipă care luptă pentru un obiectiv important și a demonstrat asta. În prima repriză am avut dificultăți și am fost și puțin moi pe faza defensivă. Am fost conduși cu 2-0 și am reacționat imediat, marcând un gol important care ne-a dat încredere. În repriza a doua am ridicat ritmul, am arătat caracter, iar în final am reușit, chiar dacă nu a fost ușor.

Golurile din faze fixe? Sunt rezultatul muncii staffului și al echipei. În această dimineață am făcut un antrenament dedicat exclusiv acestor situații, pregătind totul cât mai bine și știind că reprezintă o mare oportunitate de valorificat. Avem executanți și jucători buni la jocul aerian, ar fi păcat să nu lucrăm la acest aspect.

Este o victorie în care am dovedit o mare maturitate: cu 7 etape înainte de final trebuie să ne ridicăm ambițiile, să înțelegem momentele și că trebuia să intrăm pe teren pentru a ne distanța de locul doi. În prima repriză am fost surprinși de intensitatea lor, dar apoi am reacționat ca o echipă mare.

Titlul? Fac ca și colegii mei, care vorbesc despre calificarea în Champions League, și sunt foarte fericit că ne apropiem de această calificare. Matematic încă nu este sigur.

Fără a-i diminua meritele lui Luis Henrique, Dumfries ne-a lipsit. Cu el avem mai multă profunzime și mai multă eficiență la fazele fixe, în timp ce Luis Henrique oferă mai mult la construcție”, a spus Chivu.

Nota primită de Cristi Chivu și verdictul italienilor

Jurnaliștii TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 7,5 pentru prestația avută în meciul cu Como. Italienii au remarcat mutările făcute de Cristi Chivu la pauza meciului, care i-au permis lui Inter să revină în joc și să facă o remontada în fața lui Como.

”Cu Napoli care remizase și cu un Como excelent în startul meciului, era nevoie de un răspuns de echipă mare, iar acesta a venit. A schimbat lucrurile la momentul potrivit în repriza a doua, reușind o revenire care miroase deja a titlu”, au notat italienii.