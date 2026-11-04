A fost o seară perfectă pentru Paris Saint-Germain în Liga Campionilor. Marţi, campioana en titre a învins cu 6-0 pe Villarreal, continuând astfel startul perfect în cursa pentru al treilea titlu consecutiv.

Practic, totul s-a decis în 17 minute, patru goluri scufundând „Submarinul Galben” într-un timp record.

PSG sparge toate recordurile în Champions League!

Când Fabian Ruiz a marcat pentru 4-0, după golurile anterioare ale lui Joao Neves, Desire Doue şi Senny Mayulu, a fost cel mai rapid moment în care o echipă a ajuns la patru goluri marcate într-un meci din Liga Campionilor, potrivit UEFA, citat de News.ro.

Ruiz a marcat al doilea gol al său în minutul 50, iar cea mai categorică victorie a PSG în campania de apărare a titlului a fost încununată de un gol în minutul 78 marcat de David Boly, un fundaş în vârstă de 17 ani care intrase pe teren cu patru minute mai devreme, la debutul său în Liga Campionilor.

Potrivit UEFA, cel mai rapid timp în care o echipă a marcat patru goluri într-un meci din Liga Campionilor a fost anterior de 20 de minute, înregistrat de Real Madrid în victoria cu 6-2 de pe teren propriu împotriva lui Dinamo Zagreb, în 2011.

Villarreal - PSG 0-6: dublă Fabian Ruiz, a înscris și un debutant de 17 ani

PSG, deţinătoarea trofeului, a scufundat ''Submarinul galben'' după primele 20 de minute, în care a marcat de patru ori, prin Joao Neves (9), Desire Doue (12), Senny Mayulu (13) şi Fabian Ruiz (17) - foto.

Parizienii au mai înscris de două ori după pauză, prin același Fabian Ruiz (50) şi debutantul de 17 ani David Boly (78).

Echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat ultimele două ediții din Champions League (2025 și 2026) și este momentan singura formație cu 4 victorii în primele 4 meciuri din actualul sezon UCL, golaveraj 20-5!