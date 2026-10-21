Dennis Seimen, portarul lui VfB Stuttgart, ar putea ajunge la Bayern. Ciprian Marica: "A zis că nu se pune problema să joace pentru România"

În acest sezon, Dennis Seimen a devenit titular la prima echipă a lui VfB Stuttgart, iar aseară a fost integralist în meciul din UEFA Champions League cu Atletico Madrid (1-1). Portarul a devenit cel mai tânăr portar din istoria șvabilor în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

La o zi după meci, Ciprian Marica a dezvăluit că Dennis Seimen este monitorizat de Bayern Munchen, iar tânărul portar ar putea avea parte în curând de transferul carierei. Fost atacant la VfB Stuttgart, Marica dezvăluie și că Seimen exclude posibilitatea de a juca pentru naționala României, chiar dacă ar avea această posibilitate.

"E un super portar. Înțeleg că e deja în vizorul celor de la Bayern. Există deja o ofertă sau în viitorul apropiat i se va face ofertă să plece la Bayern Munchen.

Am vorbit cu cineva de la FRF. Cei de acolo își doreau să ia legătura cu el și le-am făcut rost de contactul lui. Dar, din câte înțeleg, nu îl interesează naționala României. A zis că nu se pune problema", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.