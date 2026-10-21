VIDEO EXCLUSIV Lovitură de proporții! Semnează cu Bayern Munchen, dar refuză să joace pentru România: "Nu îl interesează"

Lovitură de proporții! Semnează cu Bayern Munchen, dar refuză să joace pentru România: &quot;Nu îl interesează&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Dennis Seimen (20 de ani), portarul lui VfB Stuttgart de origine română, se află față în față cu transferul carierei, dezvăluie Ciprian Marica, fostul atacant al șvabilor.

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Dennis SeimenBayern MunchenVfB StuttgartEchipa NationalaFRFvoyo sport live
Din articol

Dennis Seimen, portarul lui VfB Stuttgart, ar putea ajunge la Bayern. Ciprian Marica: "A zis că nu se pune problema să joace pentru România"

În acest sezon, Dennis Seimen a devenit titular la prima echipă a lui VfB Stuttgart, iar aseară a fost integralist în meciul din UEFA Champions League cu Atletico Madrid (1-1). Portarul a devenit cel mai tânăr portar din istoria șvabilor în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

La o zi după meci, Ciprian Marica a dezvăluit că Dennis Seimen este monitorizat de Bayern Munchen, iar tânărul portar ar putea avea parte în curând de transferul carierei. Fost atacant la VfB Stuttgart, Marica dezvăluie și că Seimen exclude posibilitatea de a juca pentru naționala României, chiar dacă ar avea această posibilitate.

"E un super portar. Înțeleg că e deja în vizorul celor de la Bayern. Există deja o ofertă sau în viitorul apropiat i se va face ofertă să plece la Bayern Munchen.

Am vorbit cu cineva de la FRF. Cei de acolo își doreau să ia legătura cu el și le-am făcut rost de contactul lui. Dar, din câte înțeleg, nu îl interesează naționala României. A zis că nu se pune problema", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

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Dennis Seimen are părinți români, dar va juca pentru Germania

Născut în Heilbronn (Germania), Dennis Seimen are ambii părinți originari din România. Mama sa este din județul Vâlcea, în timp ce tatăl său este sas transilvănean, născut lângă Sighișoara.

Seimen a reprezentat Germania la toate naționalele de juniori. Are inclusiv patru meciuri la reprezentativa U21, iar acum așteaptă o convocare de la Jurgen Klopp pentru a debuta și la seniori.

Crescut în academia lui VfB Stuttgart, Seimen a fost împrumutat în sezonul trecut la Paderborn, în liga a doua germană, unde a apărat în nu mai puțin de 36 de partide.

Ar fi încă un caz de fotbalist cu origini românești care alege să reprezinte Germania. La fel s-a întâmplat cu Karim Adeyemi (24 de ani), acum la FC Barcelona, care are deja 13 meciuri în tricoul nemților.

  • 10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Seimen, potrivit Transfermarkt
  • 3 meciuri are Seimen la prima echipă a lui VfB Stuttgart - două în Bundesliga și unul în Champions League
  • 21 de ani va împlini Seimen pe 1 decembrie

Dennis Seimen, la debutul în UEFA Champions League

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