de Dan Chilom

Atenienii lui Răzvan Marin vor avea viață grea în meciul contra Madridului, antrenat de Mourinho, care traversează o formă excelentă, cu 6 victorii la rând în toate competițiile, inclusiv în fața marii rivale, Barcelona. Grecii sunt însă la polul opus: au 4 înfrângeri din 5 meciuri în toate competițiile și ocupă poziția a 27-a în clasamentul UCL.

Răzvan Marin este anunțat titular în această seară, pe stadionul Allwyn Arena.

AEK - Real Madrid | Echipe probabile

AEK Atena: Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo - Majer, Arriaga, Răzvan Marin, Kairinen - Koita, Jovic.

Antrenor: Marko Nikolic.

Real Madrid: Courtois - Carreras, Rudiger, Konate, Dumfries - Camavinga, Valverde - Vinicius, Bellingham, Endrick - Mbappe.

Antrenor: Jose Mourinho.

AEK Atena a trimis pe teren un „prim 11” care valorează puțin peste 50 de milioane de euro.

Real Madrid va avea în teren 11 jucători care, însumați, valorează peste 800 de milioane de euro.

Casele de pariuri merg clar pe mâna Madridului:

AEK - 11.00

Egal - 6.15

Real Madrid - 1.25

Deși toată lumea o vede victimă sigură pe AEK, istoria spune altceva. Ultimele două partide directe dintre cele două echipe s-au terminat la egalitate, 2-2, respectiv 3-3, în anul 2002, tot în UCL.

Cel mai pariat scor la această partidă este 0-2. Victoria madrilenilor este cotată cu 8.00.

AEK are 16 titluri de campioană a Greciei, dar niciun trofeu european. În prezent, ocupă poziția a 4-a în campionatul intern.

Grecii au o cotă de 1.55 pentru un gol marcat în fața echipei lui Mourinho.

Partida va fi condusă de italianul Maurizio Mariani, arbitru care acordă, în medie, 4,63 cartonașe galbene pe meci și 0,28 cartonașe roșii.

Sugestia Sport.ro:

2 solist.