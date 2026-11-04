Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 11 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.

Fanii lui Tenerife, omagiu adus în memoria lui Jesus de Miguel

După ce a intrat în stop cardiac pe terenul de fotbal, atacantul s-a stins o zi mai târziu, pe patul de spital. În ciuda eforturilor efectuate de medici, Jesus de Miguel nu a mai putut fi salvat.

Decesul atacantului a creat un val de tristețe în jurul iubitorii sportului de pretutindeni. În ziua „neagră”, mii de fani s-au strâns la Poarta 9 a stadionului din Tenerife.

Marca notează că susținătorii echipei au lăsat zeci de scrisori de adio. Zeci de mesaje emoționante, lacrimi, cât și un moment de reculegere a avut loc la arenă.

„Astăzi, inima Tenerifei este în doliu. Este greu să găsești cuvintele potrivite atunci când cineva care a făcut parte din istoria noastră ne părăsește mult prea devreme”, „Plecarea ta ne umple de tristețe. Ne doare gândul că nu te vom mai vedea niciodată apărând acest tricou, că nu vor mai exista bucurii, îmbrățișări și nici alte momente trăite împreună” sau „Continuă să marchezi goluri în rai” sunt doar câteva dintre mesajele de pe scrisori.

La ora 18:00, toți cei prezenți au ținut un moment de reculegere preț de 60 de secunde. Fani de toate vârstele au dorit să își arate tristețea, deoarece nimeni nu se aștepta ca favoritul lor să treacă la cele veșnice.