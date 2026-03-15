Inter Milano a încheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu Atalanta, scor 1-1, în runda cu numărul 29 din Serie A. Rezultatul a declanșat o reacție negativă la adresa lui Cristi Chivu, tehnicianul fiind considerat principalul responsabil pentru pierderea celor două puncte din cauza deciziilor tactice luate pe parcursul reprizei secunde.

Fanii și specialiștii îi reproșează antrenorului român în special mutările făcute în minutul 65. Chivu a decis să îi scoată de pe gazon pe Federico Dimarco și Francesco Pio Esposito, doi dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon. În locul lor au fost introduși Luis Henrique, mutat în flancul stâng, și Ange-Yoan Bonny, trimis să îl susțină pe Marcus Thuram în ofensivă.

Erorile care au trezit „fantoma” lui Inzaghi

Efectul acestor schimbări a fost unul sub așteptări. Luis Henrique nu a reușit să aibă un impact real asupra jocului, nereușind să acopere eficient zona lăsată liberă de Dimarco și nici să participe la faza de construcție. În aceeași notă s-a desfășurat și prestația lui Bonny, care a rămas ineficient în fața porții adverse, în ciuda unor încercări izolate de a crea superioritate prin dribling.

„Luis Henrique nu a fost în stare să contribuie semnificativ la efortul echipei. Același lucru este valabil și pentru Bonny, ineficient în zona ofensivă”, au scris cei de la L'Interista.

Situația a generat comparații imediate cu un episod celebru din februarie 2022. Atunci, Simone Inzaghi a fost pus la zid după ce i-a înlocuit pe Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic și Marcelo Brozovic într-un derby cu AC Milan, decizie care a facilitat victoria rivalilor și a influențat pierderea titlului.

În ciuda pasului greșit cu Atalanta, L'Interista anotat în final că antrenorul român are nevoie de timp pentru a învăța să gestioneze astfel de momente tensionate. Jurnaliștii italieni au precizat că, după doar un an și jumătate petrecut pe o bancă de Serie A, răbdarea rămâne un factor fundamental în evaluarea muncii lui Chivu.