Italienii anunță o ruptură la Interul lui Chivu! Fotbalistul scos din schemă

Chiar dacă echipa lui Cristi Chivu a obținut trei puncte importante în Champions League, atmosfera nu este deloc una liniștită. Jurnaliștii din Italia vorbesc despre o schimbare majoră în planurile tehnicianului român, iar numele aflat în centrul discuțiilor este unul cu greutate: Francesco Acerbi.



Potrivit La Gazzetta dello Sport, fundașul de 36 de ani nu mai este văzut drept om de bază, iar semnele sunt clare. Acerbi nu a jucat nici cu Kairat, la fel cum se întâmplase și în meciurile din campionat cu Fiorentina și Verona. În locul său, Chivu l-a folosit pe Yann Bisseck.



„Excluderea din Champions League, după cele din Serie A, nu mai poate fi întâmplătoare. Bisseck apare tot mai des în rolul de fundaș central, ceea ce reduce semnificativ spațiul lui Acerbi”, notează Gazzetta.

