Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.



Elias Charalambous, uluit după Basel - FCSB: ”Poate cel mai frumos din Europa League”



După meci, antrenorul roș-albaștrilor, Elias Charalambous, a evidențiat că e dezamăgit și că echipa sa putea obține mult mai mult dacă Ștefan Târnovanu nu ar fi fost eliminat la începutul meciului.



Cât despre golul lui Olaru din actul secund, Charalambous a sugerat că poate fi unul dintre cele mai frumoase reușite din Europa League.



”Sunt puțin dezamăgit, am simțit că puteam obține mai mult din acest meci. Am luat cartonaș roșu, apoi penalty, dar jucătorii nu au cedat. Am arătat caracter și am reușit să egalăm, ceea ce nu a fost ușor.



Basel e o echipă bună, cu un stadion unde e greu să joci. Jucătorii au avut caracter, după ce au făcut ei 2-1 am avut din nou o ocazie mare, dar la sfârșitul zilei doar rezultatul contează.



Am avut o atitudine bună pe parcursul meciului, nu am renunțat. Din păcate, nu am reușit să luăm puncte azi deși cred că am fi meritat. Trebuie să învățăm din erorile pe care le-am comis.



Golul lui Olaru e poate cel mai frumos din Europa League. Eu nu cred că Ngezana a greșit, nu o văd ca pe o eroare, joacă de 80-90 de meciuri, nu putem să-l judecăm.



Trebuie să câștigăm puncte în următoarele meciuri și poate vom obține calificarea”, a spus Elias Charalambous la Prima Sport.

Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

