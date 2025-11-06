Darius Olaru: ”Trebuia să ne legăm de orice situație, să fim mai pragmatici!”

După meci, Darius Olaru s-a declarat dezamăgit de rezultat, mai ales că prestația roș-albaștrilor nu a fost deloc rea cu excepția primelor minute ale jocului.

Căpitanul lui FCSB crede că micile detalii au făcut diferența, iar rezultatul putea fi altul dacă roș-albaștrii ar fi fost mai pragmatici.

”La cald, am ratat o șansă importantă. Dacă jucam 11 la 11, rezultatul era altul. Am făcut un meci bun și cu un om în minus. Am avut ocazii bune pe contraatac. Am marcat în inferioritate numerică. Ei au fost mai norocoși. La golul trei ne-am deschis. Atât am putut azi. Micile detalii au făcut diferența. Vin în cap multe situații, dar încerci să te concentrezi în continuare la partidă. Am muncit foarte mult în această seară. Eu sunt mândru de echipă, dar e dureros să știi că ai ratat o șansă bună. Trebuia să ne legăm de orice situație, să fim mai pragmatici, iar finalul partidei ar fi fost altul.

Golul a fost de nicăieri, așa mi-a venit pe moment. Am văzut un coleg în stânga, dar am decis să trag.

Nivelul e foarte ridicat în Europa, știm asta, ne-am dorit să ne batem cu cei mai buni, trebuie să ne ridicăm nivelul, să jucăm de la egal la egal. Cred că avem șanse în continuare.

Am știut să suferim, am simțit că suntem din nou o echipă, am alergat, cred că dacă vom continua la fel, vor veni rezultate bune în campionat și în Europa”, a spus Darius Olaru la finalul jocului.

