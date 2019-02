Ionut Radu, intrebat direct de italieni de revenirea la Inter Milano! Mesajul clar al capitanului nationalei de tineret

Cei de la Inter Milano il pot readuce pe "Radu cel Frumos".

Portarul nationalei de tineret a Romaniei, Andrei Ionut Radu, are un prim sezon excelent la Genoa in Serie A. Devenit titular cert, Radu a fost laudat de presa din Italia pentru evolutiile sale iar cei de la Inter Milano iau in considerare varianta de a-l readuce! Vandut la Genoa cu 8 milioane de euro, Radu poate sa revina la Inter gratie unei clauze din contractul facut de cele 2 cluburi.

Intr-un interviu pentru Sky Sport 24, Radu a fost intrebat direct despre varianta revenirii la fosta echipa: "Inter? Pentru moment ma gandesc doar la Genoa, un club caruia ii voi fi mereu recunoscator pentru ca mi-a dat oportunitatea de a juca in Seria A, asa ca ma concentrez pe evolutia mea de aici" le-a spus Radu italienilor.

Genoa are un meci important in weekend, contra celor de la Bologna, prima echipa aflata sub linie. Genoa are 7 puncte mai mult in clasament: "Trebuie sa o luam meci cu meci. Acesta cu Bologna trebuie sa-l tratam ca pe o finala, este un duel direct, trebuie sa avem grija" a mai spus Radu.