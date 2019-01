Ionut Radu si-a anuntat marele VIS: "Vreau sa ajung in topul celor mai buni portari din lume!" Ce spune despre nationala

Capitanul nationalei de tineret abia asteapta sa faca pasul catre echipa mare.

Andrei Ionut Radu are un sezon excelent la Genoa, acolo unde evolutiile sale au fost apreciate atat de noul antrenor al echipei, Cesare Prandelli, cat si de presa din Italia. Intrebat daca ar lua-o pe urmele lui Stanciu, ajuns in Arabia Saudita, Radu nici n-a vrut sa auda.

"Intotdeauna m-am gandit numai sa fac cariera, pentru ca am plecat de jos si vreau sa ajung unde mi-am propus, adica cat mai sus, in topul celor mai buni portari din lume. Nu uit de unde am plecat.

Mai mult imi zboara un gand spre turneul final de la vara, pentru ca este dorinta foarte mare de a juca la Euro 2019 si de a ma afirma. Vom merge optimisti, sa dam tot ce avem mai bun si vom vedea ce va iesi.



Cat despre nationala mare, imi doresc foarte mult, am o dorinta foarte mare sa joc acolo, dar inca nu m-am gandit la acest pas. Depinde de domnul Contra, eu sunt pregatit oricand. Acesta este un alt vis de-al meu, sper sa se indeplineasca" a spus Ionut Radu la Digi Sport.