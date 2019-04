Ionut Radu, asteptat sa faca pasul cel mare: "Va fi titular acolo!" Impresarul romanului a dezvaluit unde se transfera

Ionut Radu este jucatorul roman cu cea mai buna imagine in acest moment in Serie A.

Portarul lui Genoa a impresionat in ultima partida cu Napoli, si-a ajutat echipa sa castige un punct si a fost desemnat jucatorul meciului. Inter Milano l-a vandut pe Ionut Radu la Genoa cu 8 milioane de euro, iar acum vrea sa-l rascumpere cu 12 milioane. Potrivit fcinter1908.it, prestatiile din ultima perioada i-a convins pe sefii echipei din Milano sa-l rascumpere cu patru milioane de euro in plus in aceasta vara. Inter inca lucreaza la formarea unei echipe care sa se lupte din nou pentru titlu, iar Ionut Radu e omul potrivit pentru postul de portar.

Intrebat despre viitorul tanarului portar roman, impresarul lui Radu a lasat de inteles ca jucatorul sau nu doar ca va ajunge la Inter, dar va fi si titularul echipei din Milano.

"Va fi titular la Inter! Cariera tinerilor portari depinde de tenacitatea si perseverenta lor, iar Ionut are aceste calitati. Poate deveni titular la Inter!", a declarat Oscar Damiani pentru postul de radio CRC.