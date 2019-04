Ionut Radu, OMUL MECIULUI cu Napoli si o veste uriasa: Transfer de 12 milioane de euro in vara. "E un fenomen!"

Ionut Radu a fost declarat omul meciului Napoli - Genoa, 1-1.

Sub ochii lui Carlo Ancelotti, Ionut Radu a facut un nou meci mare si a oprit-o pe Napoli din cursa pentru titlu in Serie A. Portarul roman a scos trei mingi importante si a fost declarat omul meciului in ancheta Sky Italia.

"Portarul roman a zburat din bara in bara, e un adevarat fenomen. Cel putin 3 super interventii pentru a mentine scorul de 1-1", scrie presa italiana.



Ionut Radu, la Inter pentru 12 milioane euro!

Inter Milano l-a vandut pe Ionut Radu la Genoa cu 8 milioane de euro, iar acum vrea sa-l rascumpere cu 12 milioane. Potrivit fcinter1908.it, prestatiile din ultima perioada i-a convins pe sefii echipei din Milano sa-l rascumpere cu patru milioane de euro in plus in aceasta vara. Inter inca lucreaza la formarea unei echipe care sa se lupte din nou pentru titlu, iar Ionut Radu e omul potrivit pentru postul de portar. La doar 21 de ani, Radu e liderul nationalei U21, calificata dupa 20 de ani la EURO. Jocurile bune au atras atentia si altor cluburi, iar Inter vrea sa profite. Ar fi al doilea cel mai scump transfer din acest an pentru un jucator roman, dupa trecerea lui Razvan Marin la Ajax pentru 12,5 milioane de euro.