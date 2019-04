"Punctul obitnut are forma manusilor sale!" Radu, meci FANTASTIC in fata lui Napoli! Ce scriu italienii

Genoa a scos un egal mare pe terenul celor de la Napoli, 1-1

Ionut Radu a prins o seara exceptionala in poarta lui Genoa. A intervenit decisiv de trei ori in fata atacantilor lui Ancelotti.

Presa italiana l-a notat cu nota 7 si a avut doar cuvinte de lauda la adresa portarului roman.

"O buna parte din punct are forma manusilor lui Radu", a scris Mediaset.

Corierre dello Sport apreciaza prestatia lui Radu.

"N-a reactionat la maximum la sutul de la golul lui Mertens, dar s-a revansat la diagonala lui Callejon. El a si blindat remiza la ocaziile lui Koulibaly si Mertens. O prestatie de aplaudat. Reflexul cu piciorul in ambele situatii critice, dar mai ales la belgian, pentru ca mingea fusese deviata de Gunter si Radu plecase deja spre colt, i-au exasperat pe fanii napoletani. A reusit opt parade, ultimele doua fiind incredibile si evitand infrangerea" a spus Gazetta dello sport.

Genoa ocupa locul 14 in acest sezon in campionatul Italiei, cu 34 de puncte in 31 de meciuri.

12 milioane de euro este cota lui Radu potrivit transfermarkt

Rezumatul partidei: